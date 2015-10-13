Порошенко вручил государственные награды 9 участникам АТО
Президент Петр Порошенко вручил государственные награды 9 военнослужащим - участникам АТО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, церемония награждения состоялась в здании Луганского областного лицея с усиленной военно-физической подготовкой в городе Кременная в ходе рабочей поездки Порошенко в Луганскую область.
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Награды военнослужащие получили за проявленное мужество, героизм и профессионализм при выполнении боевых задач в зоне проведения антитеррористической операции, говорится в сообщении.
Среди награжденных: старший солдат Владимир Перепелица, старший лейтенант Александр Недобитко, солдат Владимир Власенко, капитан Максим Полевой, подполковник Андрей Шевченко, солдат Рамил Алигула Оглы Оруджев, старший солдат Артур Гонцов, старший сержант Павел Житар и капитан Александр Плотников.