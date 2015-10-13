Савченко требует от ГПУ провести дополнительную проверку по делу об убийстве Бузины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», об этом говорится в запросе Савченко на имя генерального прокурора, который обнародовал в Facebook член фракции «Батькивщина», член комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорь Луценко.

«Прошу осуществить дополнительную, честную, объективную и непредвзятую проверку материалов дела, методов расследования и самих личностей следователей, прокуроров и судей, имеющих отношение к расследованию убийства О.Бузины, и обвинения в этом преступлении Андрея Медведько и Дениса Полищука», – говорится в запросе.

По результатам проверки Савченко просит на ее депутатский запрос дать письменный ответ.

«Я лично на себе испытываю беззаконие и лживость суда и следствия в России, и не желаю, чтобы такое происходило и в Украине!», – подчеркнула депутат.

Савченко также напоминает, что за честное и справедливое правосудие в Украине свои жизни отдало немало людей. «Герои и патриоты гибли на Майдане и на войне для того, чтобы украинцы имели достойную жизнь и честное справедливое правосудие! Если кто-то из пережитой старой системы МВД Украины с этим не согласен, то ему не место в системе правосудия будущей Украины!», – убеждена Савченко.

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В пресс-службе напомнили, что 17 июня, в годовщину своего пребывания в российском плену, Савченко передала свой первый депутатский запрос, который касался защиты граждан Украины, незаконно заключенных на территории Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева вблизи дома, где он жил.

По подозрению в его убийстве были задержаны двое киевлян – Медведько и Полищук. Они содержатся под стражей.