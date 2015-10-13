Крым отрезан от России из-за шторма в проливе

Об этом сообщается на сайте оператора Керченской паромной переправы - компании "Морская дирекция", работающей под оккупационной юрисдикцией.

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Переправа, как сообщается, была закрыта с 7:50 12 октября в связи с ухудшением погодных условий, однако за последние сутки все же осуществила пассажирский рейс в одну сторону. Перевозки легкового, грузового транспорта и автобусов не осуществляются.

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Шторм в Керченском проливе продлится, согласно прогнозу, до среды, 14 октября.

Компания-оператор переправы рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок в направлении переправы до нормализации погодных условий.