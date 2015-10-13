В МИД Латвии прокомментировали закрытие в Риге выставки "Люди Майдана"

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Раймонд Янсонс, сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Он пояснил, что по мнению МИД выставка отражает события, произошедшие в Киеве в 2014 году, а решение столичных властей лишает жителей Латвии и Риги, а также их гостей возможности получить представление о событиях в столице Украины.

"Признавая компетенцию Рижской думы в данном вопросе, МИД выражает сожаление, что решение о прекращении действия разрешения для организаторов выставки было принято поспешно, без оценки всех обстоятельств дела", - сказал Янсонс.

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Ранее сообщалось, что исполнительный директор Риги Юрис Радзевич распорядился заморозить выданное ранее разрешение на проведение в столице выставки "Люди Майдана".

Как сообщалось, на прошлой неделе в Риге русскоязычные вандалы разрушили часть выставки "Люди Майдана", расположенную вблизи здания правительства Латвии. Выставка тогда находилась на стадии монтажа, и злоумышленники уничтожили одну из конструкций, на которой размещались фотографии, порвали сами работы и красно-черный флаг УПА.

Двух вандалов задержали и возбудили против них дело по факту хулиганства.

После официального открытия выставки на ней был ряд инцидентов, в частности, был задержан пророссийский активист, который хотел повредить один из экспонатов.

В частности в ночь на воскресенье выставку было полностью уничтожено.

На выставке "Люди Майдана" представлено более ста фоторабот.