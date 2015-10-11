Чиновники должны приложить все усилия для решения проблем защитников Украины - Яценюк

Об этом сказал Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в «10 минутах», сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина.

«Каждый украинец в полной мере испытывает уважение и гордость за наших воинов. Офицеры, рядовые - все, кто служит Украине, должны чувствовать уважение и желание помочь со стороны каждого управленца и чиновника», - подчеркнул глава правительства.

По словам Яценюка, правительство почти вдвое повысило зарплату участникам АТО, создало систему льгот для них, их семей, систему реабилитации для тех, кто вернулся с зоны боевых действий.

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«С начала этого года военнослужащие Вооруженных сил получают дополнительные выплаты в качестве вознаграждения за уничтоженную военную технику противника, успешное выполнение боевых задач, а также за непосредственное участие в боевых действиях», - подчеркнул глава правительства.

В этом году Кабинет министров также выделил средства на закупку более 700 квартир для участников АТО, инвалидов и семей погибших воинов.

Кроме того, участники боевых действий имеют право в первоочередном порядке получать земельные участки. На сегодня, по словам Яценюка, больше всего их предоставили во Львовской, Волынской, Винницкой и Черниговской областях.

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«Мы будем бороться за каждый клочок своей земли, за каждого украинца, который является заложником российской агрессии на оккупированных территориях в Донецке, Луганске и в Крыму. В 21-м веке возобновилось право силы. А за нами - сила правды», - сказал премьер-министр.