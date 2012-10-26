Европейские специалисты проведут в Украине тренинг по киберпреступности

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, сегодня Координатор проектов ОБСЕ в Украине Мадина Джарбусинова передала министерству специальное оборудование, помогающее в борьбе с киберпреступностью.

В 2012 году при содействии ОБСЕ в Украине разработан учебный курс по расследованию киберпреступлений. Уже в ноябре этого года на базе курса, с использованием переданного оборудования специалисты из ОБСЕ проведут двухнедельный тренинг для сотрудников Управления борьбы с киберпреступностью, которые в дальнейшем будут учить своих коллег из территориальных подразделов.