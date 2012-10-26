Европейские специалисты проведут в Украине тренинг по киберпреступности
01:31, 26 октября 2012Наука и IT
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Европейские специалисты при содействии ОБСЕ в ноябре проведут двухнедельный тренинг для сотрудников Управления борьбы с киберпреступностью МВД Украины.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, сегодня Координатор проектов ОБСЕ в Украине Мадина Джарбусинова передала министерству специальное оборудование, помогающее в борьбе с киберпреступностью.
В 2012 году при содействии ОБСЕ в Украине разработан учебный курс по расследованию киберпреступлений. Уже в ноябре этого года на базе курса, с использованием переданного оборудования специалисты из ОБСЕ проведут двухнедельный тренинг для сотрудников Управления борьбы с киберпреступностью, которые в дальнейшем будут учить своих коллег из территориальных подразделов.
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