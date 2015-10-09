Врачи установили Мосийчуку предварительный диагноз и перевели его в спецпалату

Об этом сообщили пресс-служба политика на его странице в Фейсбуке.

"Завершился консилиум врачей - Игорю Мосийчуку установили предварительный диагноз и перевели его из реанимации в спецпалату. Сечас к нему должен пройти адвокат. Диагноз пока что не подлежит разглашению без согласия самого Игоря", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Мосийчуку вчера, 8 октября, вызвали врачей "скорой" в Апелляционный суд, где рассматривалась его жалоба на меру пресечения в виде ареста.

Справка УНИАН. 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.

На заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения бизнес-вопросов за деньги.

Через некоторое время его задержали в здании ВР.

По информации ГПУ, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.

18 сентября Печерский райсуд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября. Адвокаты депутата обжаловали это решение.