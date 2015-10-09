В зоне АТО ранены двое мирных жителей, которые подорвались на растяжках - Лысенко
За минувшие сутки в прифронтовой зоне АТО на Донбассе двое мирных жителей получили ранения, подорвавшись на растяжках.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"После боев в земле Донбасса остается много взрывоопасных предметов. Вчера на растяжках подорвалось двое мирных жителей", - сказал Лысенко.
По его информации, это произошло в Ясиноватском районе Донецкой области и вблизи поселка Станица Луганская.
"Мы еще раз напоминаем, что в случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сообщить об этой опасной находке правоохранительным органам, сотрудникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям или военным", - добавил Ангдрій Лысенко.
Представитель АП отметил, что сейчас в учебных заведениях и на предприятиях, которые находятся в прифронтовой зоне, правоохранители и саперы Вооруженных сил Украины проводят лекции для учащихся, студентов и мирных жителей об обращении с взрывоопасными предметами в случае их выявления.
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"Людей просят при обнаружении этого предмета обозначить место, где он находится, сразу вызвать саперов и предупреждать граждан, что есть опасная зона, чтобы ее можно было обходить", - сказал Лысенко.