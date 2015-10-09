В зоне АТО ранены двое мирных жителей, которые подорвались на растяжках - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеУкраинские беженцы возвращаются из России на Донбасс

"После боев в земле Донбасса остается много взрывоопасных предметов. Вчера на растяжках подорвалось двое мирных жителей", - сказал Лысенко.

По его информации, это произошло в Ясиноватском районе Донецкой области и вблизи поселка Станица Луганская.

"Мы еще раз напоминаем, что в случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сообщить об этой опасной находке правоохранительным органам, сотрудникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям или военным", - добавил Ангдрій Лысенко.

Представитель АП отметил, что сейчас в учебных заведениях и на предприятиях, которые находятся в прифронтовой зоне, правоохранители и саперы Вооруженных сил Украины проводят лекции для учащихся, студентов и мирных жителей об обращении с взрывоопасными предметами в случае их выявления.

Читайте такжеВ Широкино опробуют практику тотального разминирования - ОБСЕ

"Людей просят при обнаружении этого предмета обозначить место, где он находится, сразу вызвать саперов и предупреждать граждан, что есть опасная зона, чтобы ее можно было обходить", - сказал Лысенко.