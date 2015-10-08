СБУ задержала милиционера, обложившего данью предпринимателей райцентра на Луганщине

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, в спецслужбу обратились возмущенные жители райцентра, которые жаловались на действия начальника подразделения участковых инспекторов райотдела внутренних дел, который обложил данью предпринимателей и крестьян.

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«Проверка подтвердила – милиционер действительно вымогал взятки, не гнушаясь ни деньгами, ни сельхозпродукцией. В частности, задокументировано три эпизода получения незаконного вознаграждения на сумму почти 10 тысяч гривень», - говорится в сообщении.

Милиционера задержали при получении ежемесячной дани от одного из предпринимателей, проинформировали в СБУ.

Во время обыска по месту его жительства изъяты патроны разного калибра и холодное оружие, хранившиеся без соответствующего разрешения.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное повторно и соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Продолжается досудебное расследование.