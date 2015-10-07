Состояние запуска новой полиции в городах Украины показали в виде инфографики

Данные подготовили и разместили на своей странице в Twitter эксперты Infographics [UA].

Согласно данным инфографики, полиция уже работает в 4 городах: Киеве, Одессе, Львове и Харькове.

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На этапе тестирования сейчас находится луцкая, днепропетровская, хмельницкая, ивано-франковская, винницкая и черниговская полиция.

Кроме того, на данном этапе набор в полицию объявлен в Херсоне, Черкассах, Кременчуке, Полтаве, Славянске, Краматорске, Житомире, Черновцах, Ривне и Борисполе.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обнародовал список из 12 основных достижений киевской патрульной полиции.