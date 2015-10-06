В Мариуполе слышна канонада, военные заявляют о масштабных учениях
15:53, 06 октября 2015Общество
2028 0
Жителей Мариуполя просят не волноваться.
Военные утверждают, что в районе Урзуфа проходят учения / Фото УНИАН
В Приморском районе Мариуполя слышны громкие звуки канонады. Горожане сообщают, что звуки такие громкие, "что трясутся окна".
Об этом 0629 сообщили жители Мариуполя.
Читайте такжеВ Мариуполе планируют создать полицейский спецназ
В пресс-службе "Азова" пояснили, что в районе Урзуфа проводятся общеполковые масштабные учения, которые будут длиться еще несколько дней. В учениях принимают участие танки и артиллерия.
Жителей Мариуполя просят не волноваться.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter