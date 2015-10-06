В Мариуполе слышна канонада, военные заявляют о масштабных учениях

В Приморском районе Мариуполя слышны громкие звуки канонады. Горожане сообщают, что звуки такие громкие, "что трясутся окна".

Об этом 0629 сообщили жители Мариуполя.

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В пресс-службе "Азова" пояснили, что в районе Урзуфа проводятся общеполковые масштабные учения, которые будут длиться еще несколько дней. В учениях принимают участие танки и артиллерия.

Жителей Мариуполя просят не волноваться.