Краматорские милиционеры прошли предвыборный инструктаж (фото)

Как сообщает Hi.dn.ua, сотрудники милиции получили всю необходимую информацию о законодательной базе, которая непосредственно касается проведения выборов, а также были проинструктированы относительно реагирования на те или иные нарушения во время избирательного процесса.

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Напомним, Центризбирком принял решение о том, что местные выборы, назначенные на 25 октября текущего года, не будут проводиться на оккупированной территории в 125 населенных пунктах Донецкой области и 146 – Луганской. Местные выборы в Украине назначены на 25 октября текущего года.