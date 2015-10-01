Краматорские милиционеры прошли предвыборный инструктаж (фото)

16:10, 01 октября 2015
Общество
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Личный состав Краматорского ГО прошел инструктаж по организации охраны общественного порядка во время проведения местных выборов 25 октября 2015 г.

hi.dn.ua

Как сообщает Hi.dn.ua, сотрудники милиции получили всю необходимую информацию о законодательной базе, которая непосредственно касается проведения выборов, а также были проинструктированы относительно реагирования на те или иные нарушения во время избирательного процесса.

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hi.dn.ua

Напомним, Центризбирком принял решение о том, что местные выборы, назначенные на 25 октября текущего года, не будут проводиться на оккупированной территории в 125 населенных пунктах Донецкой области и 146 – Луганской. Местные выборы в Украине назначены на 25 октября текущего года.

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