Краматорские милиционеры прошли предвыборный инструктаж (фото)
16:10, 01 октября 2015Общество
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Личный состав Краматорского ГО прошел инструктаж по организации охраны общественного порядка во время проведения местных выборов 25 октября 2015 г.
Краматорские милиционеры прошли предвыборный инструктаж / hi.dn.ua
Как сообщает Hi.dn.ua, сотрудники милиции получили всю необходимую информацию о законодательной базе, которая непосредственно касается проведения выборов, а также были проинструктированы относительно реагирования на те или иные нарушения во время избирательного процесса.
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Краматорские милиционеры прошли предвыборный инструктаж / hi.dn.ua
Напомним, Центризбирком принял решение о том, что местные выборы, назначенные на 25 октября текущего года, не будут проводиться на оккупированной территории в 125 населенных пунктах Донецкой области и 146 – Луганской. Местные выборы в Украине назначены на 25 октября текущего года.
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