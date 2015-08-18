На марш в День Независимости выйдут 2 300 бойцов АТО и курсантов военных вузов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. "На полосе Антонова состоялась репетиция военнослужащих, которые принимают участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Независимости Украины", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, в репетиции приняли участие заместитель главы администрации президента Андрей Таранов, министр обороны Степан Полторак, руководство Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Также в мероприятии примут участие барабанщики военного лицея им. И. Богуна.