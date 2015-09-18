СБУ проверяет, является ли экс-глава Апелляционного суда Киева сотрудником ФСБ

Об этом заявил в эфире Общественного телевидения советник главы СБУ Юрий Тандит, передает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Тандит продемонстрировал папку с документами – дело офицера Комитета государственной безопасности СССР Антона Чернушенко, которую, по словам Тандита, украинской спецслужбе передали честные офицеры ФСБ.

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«Этот человек, по предварительной информации, которую мы будем проверять, офицер ФСБ РФ», – подчеркнул он.

Тандит предположил, что, находясь сейчас за пределами Украины, на территории РФ, Чернушенко будет использован в информационных спецоперациях против нашего государства.

Ранее, группа "Информационное сопротивление" со ссылкой на российские источники, заявила, что Чернушенко после окончания Одесского государственного университета в 1977 году сделал карьеру в КГБ СССР.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Генпрокуратура сообщила председателю Апелляционного суда Киева Чернушенко о подозрении в совершении тяжких уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 376-1 и ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса ("незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда"; "вынесение судьей заведомо неправосудных судебных решений"). 30 июня Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Антона Чернушенко.

10 июля Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) отстранила Чернушенко от должности судьи Апелляционного суда Киева.