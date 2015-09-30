Дети из многодетных семей Краматорска будут бесплатно ездить в общественном транспорте
13:17, 30 сентября 2015Общество
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Краматорский отдел молодежи раздал 70 удостоверений детям из многодетных семей.
Потребность Краматорска в таких удостоверениях - 600 бланков / 6264.com.ua
Эти документы впервые за несколько лет привезли в Краматорск, но когда будет новое поступление - неизвестно, сообщает 6264.com.ua. Потребность Краматорска в таких удостоверениях - 600 бланков.
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Главное преимущество для обладателя документа - возможность пользоваться бесплантым проездом в городском общественном транспорте. Вопрос удалось решить на местном уровне. Распоряжением городского головы детям из многодетных семей будут выдаваться временные "удостоверения". По договоренности с перевозчиками, этот документ будет действителен для проезда.
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