Дети из многодетных семей Краматорска будут бесплатно ездить в общественном транспорте

13:17, 30 сентября 2015
Общество
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Краматорский отдел молодежи раздал 70 удостоверений детям из многодетных семей. 

краматорск / 6264.com.ua

Эти документы впервые за несколько лет привезли в Краматорск, но когда будет новое поступление - неизвестно, сообщает 6264.com.ua. Потребность Краматорска в таких удостоверениях - 600 бланков.

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Главное преимущество для обладателя документа - возможность пользоваться бесплантым проездом в городском общественном транспорте. Вопрос удалось решить на местном уровне. Распоряжением городского головы детям из многодетных семей будут выдаваться временные "удостоверения". По договоренности с перевозчиками, этот документ будет действителен для проезда.

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