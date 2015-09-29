На Киевщине съемки фильма о "ДНР" едва не привели к панике местных жителей

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Вчера, 28 сентября, люди сообщили, что в Киево-Святошинском районе на въезде в Вишневое на территории бывшего блокпоста боевики "Донецкой народной республики" с оружием в руках пытают священника. Выяснилось, что людей напугали актеры одной из украинских киностудий, которые переодетые в террористов и священника снимались в фильме. Оружие оказалось ложным", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что организаторы не предупредили работников правоохранительных органов таких постановочных кадрах в киносъемке. Данное сообщение зарегистрировано в райотделе милиции, следователи предоставят ему соответствующую квалификацию.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило к показу 162 российских фильма и телесериала, снятых после 1 января 2014 года.