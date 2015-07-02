Госкино аннулировало прокатное удостоверение на телесериал "ФЭС" ("След")

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкино.

«Такое решение было принято на основании искусствоведческой экспертизы, которую провела экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино. В результате проведенной экспертизы комиссия пришла к заключению, что названный сериал нельзя считать оригинальным аудиовизуальным произведением и он является идентичным телесериалу российского производства «След»», - отметили в пресс-службе.

В Госкино также отметили, что разработали проект подзаконного акта, призванного установить четкие критерии для определения фильмов, произведенных физическими или юридическими лицами государства-агрессора, по максимально прозрачной и понятной балльной системе.

В пресс-службе также отметили, что с августа прошлого года Госкино аннулировало прокатные удостоверения почти 400 фильмам и сериалам российского производства.

Как сообщал УНИАН, 24 июня генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко сообщил, что Госкино выдало прокатное удостоверение российскому сериалу, который раньше назывался «След» и шел на ТРК «Украина». «Теперь этот сериал называется «Фактологическая экспертная служба: международный отдел уголовных расследований». Раньше он назывался «Федеральная служба», - сказал он.

По словам Ткаченко, в сериале «те же актеры, которые были в российском сериале «След», отснятые в международных костюмах, есть какие-то номера (автомобильные - УНИАН) не российские, а каких-то других стран».

Он подчеркнул, что если Госкино и дальше будет выдавать удостоверение на подобные сериалы, то все разговоры о возрождении украинского кинематографа, в первую очередь, сериалов, могут быть похоронены.

По его мнению, из-за подобных решений весь этот процесс может быть приостановлен. «Потому что гораздо выгоднее взять старое российское, немного переснять пару сцен, и будут платить те же деньги, но не в украинский бюджет, не украинским актерам и производителям, а в российский бюджет. И эти десятки, сотни, миллионы долларов пойдут снова в Россию», - сказал Ткаченко.

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Сегодня, 2 июля, экспертная комиссия Государственного агентства Украины по вопросам кино признала сериал "ФЭС", которому ранее Госкино выдало прокатное удостоверение, идентичным российскому сериалу "След".

Справка УНИАН. 5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы относительно защиты информационного телерадиопространства Украины. Законом запрещается распространение и публичное демонстрирование фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами РФ, а также фильмов, пропагандирующих (включая подачу позитивной информации) деятельность правоохранительных органов, вооруженных сил, других воинских или силовых формирований РФ или отдельных представителей, и фильмов, сюжет которых прямо или косвенно связан с деятельностью указанных органов или формирований.