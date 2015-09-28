В этом году премию Вацлава Гавела получила российская правозащитница

Премию 88-летняя Алексеева получила сегодня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, передает Радио Свобода.

Алексеева присоединилась к советскому диссидентского движения в 1960-х. Была вынуждена эмигрировать в США в 1977-м. В 1989 году она вернулась в Россию и продолжила правозащитную деятельность.

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Премию имени Вацлава Гавела присуждают за выдающуюся гражданскую активность в сфере защиты прав человека.

Премия в размере 60 тыс. евро была учреждена в память о последнем президенте Чехословакии и первом президенте независимой Чехии, правозащитника и драматурга Вацлава Гавела.