В этом году премию Вацлава Гавела получила российская правозащитница
16:21, 28 сентября 2015Общество
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В этом году премию имени Вацлава Гавела получила одна из основателей Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.
Алексеева получила премию имени Вацлава Гавела / radiosvoboda.org
Премию 88-летняя Алексеева получила сегодня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, передает Радио Свобода.
Алексеева присоединилась к советскому диссидентского движения в 1960-х. Была вынуждена эмигрировать в США в 1977-м. В 1989 году она вернулась в Россию и продолжила правозащитную деятельность.
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Премию имени Вацлава Гавела присуждают за выдающуюся гражданскую активность в сфере защиты прав человека.
Премия в размере 60 тыс. евро была учреждена в память о последнем президенте Чехословакии и первом президенте независимой Чехии, правозащитника и драматурга Вацлава Гавела.
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