На Луганщине СБУ прекратила курсирование пассажирских автобусов через Россию

Как сообщает пресс-центр СБУ, в течение сентября правоохранители задержали три автобуса, которые по отработанной схеме перевозили пассажиров по маршруту Луганск-Лисичанск через территорию России.

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"Транспорт из Луганска через временно неконтролируемый Украиной пункт пропуска "Изварино" прибывал в поселок Чертково Ростовской области РФ. Далее пассажиры пешком переходили российско-украинскую границу, где их ждали автобусы, которые принадлежат частному предприятию, зарегистрированному на подконтрольной территории Украине", - сообщает пресс-центр.

"За один рейс перевозчики выручали почти 28 тысяч гривень. Все средства от незаконных перевозок аккумулировались в Луганске. Часть из них в виде "налогов" направлялась в "бюджет ЛНР" и использовалась для финансирования незаконных вооруженных формирований террористов", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Транспортные средства изъяты.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации незаконных перевозок.

Службой безопасности Украины продолжаются мероприятия, направленные на пресечение функционирования каналов нелегального транспортного пассажирского сообщения с временно оккупированными территориями.