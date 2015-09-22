Жителям разрушенного после боев в 2014 году Коминтерново помогут отремонтировать разбитый поселок

Местные жители заявили, что готовы приложить все усилия, чтобы восстановить поселок, передает 0629.

Сегодня восстанавливать необходимо больше 50 домов, которые были разрушены снарядами «Града» в ходе боевых действий в сентябре 2014 года.

Отмечается, что благодаря взаимодействию с руководителем центра гражданско-военного сотрудничества Александром Домниковым были утверждены списки для помощи местным жителям, в них вошли 300 человек, которые имеют прописку в селе.

"У нас большие перспективы, чтобы вернуть жизнь в поселок. Сегодня в Коминтерново завозят воду и хлеб", - отметила одна из местных жительниц.

Ранее, 15 сентября, стало известно, что жителям Коминтерново разрешили беспрепятственно пересекать первую линию обороны Мариуполя.