Жителям Коминтерново разрешили беспрепятственно пересекать первую линию обороны Мариуполя

11:04, 15 сентября 2015
Общество
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Мариупольский центр ГВС вернул часть гражданских прав жителям Коминтерново.

dpsu.gov.ua

Об этом сегодня на заседании штаба обороны Мариуполя заявил  руководитель  центра гражданско-военного сотрудничества  Александр Домников, сообщает 0629.com.ua.

Отмечается, что руководством сектора утвержден документ, разработанный  специалистами центра ГВС по пересечению ротного опорного пункта (РОП) для жителей Коминтерново.

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Согласно сообщению, на этой неделе проходит тестовый вариант апробирования на практике правил прохода через РОП. Выявляются недостатки и неучтенные нюансы.

Жители Коминтерново теперь могут беспрепятственно перемещаться через первую линию обороны Мариуполя.

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