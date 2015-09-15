Жителям Коминтерново разрешили беспрепятственно пересекать первую линию обороны Мариуполя

Об этом сегодня на заседании штаба обороны Мариуполя заявил руководитель центра гражданско-военного сотрудничества Александр Домников, сообщает 0629.com.ua.

Отмечается, что руководством сектора утвержден документ, разработанный специалистами центра ГВС по пересечению ротного опорного пункта (РОП) для жителей Коминтерново.

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Согласно сообщению, на этой неделе проходит тестовый вариант апробирования на практике правил прохода через РОП. Выявляются недостатки и неучтенные нюансы.

Жители Коминтерново теперь могут беспрепятственно перемещаться через первую линию обороны Мариуполя.