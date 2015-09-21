В Черкассах стартовал набор в полицию

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"И снова очередь молодежи, как раз та очередь, которой мы рады", - отметил он.

Аваков сообщил, что в Черкассах набирают 200 патрульных. Завершение приема заявок - 12 октября, после чего будут проходить тесты, а начало обучения запланировано на 30 ноября.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве новая полиция вышла на патрулирование 4 июля, во Львове – 23 августа, в Одессе – 25 августа. На очереди - Луцк, Николаев, Хмельницкий, Ужгород и Мукачево. 26 сентября патрульная полиция начнет работу в Харькове.

Уже стартовал набор в полицию в Ивано-Франковске - 3 сентября, 6 сентября – в Виннице, в Чернигове - 13 сентября. Планируется, что 23 сентября начнется набор в Полтаве, 26 сентября - в Славянске и Краматорске.