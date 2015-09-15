За полгода в Славянске выплачено более 100 миллионов гривень соцпомощи

Цифрами, иллюстрирующими изменения в сфере социального обеспечения жителей города, в рамках своего отчета на сессии Славянского городского совета поделился заместитель городского головы Виктор Воропаев, передает slavgorod.

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По его сведениям, за первые 6 месяцев в Славянске было выплачено 121 млн. 38 тыс. грн. по различным видам социальной помощи. А количество получателей на 1 июля составило 106 811 человек, что в 1,6 раза превышает показатель октября 2013 года.

Только с начала 2015 года за назначением социальной помощи обратилось 10 812 семей.

Существенно увеличивается и количество получателей субсидий на оплату коммунальных услуг. По сведениям Виктора Воропаева, на сегодняшний день субсидия оформлена на 14 675 домохозяйств, а к октябрю это количество может достичь 25-27 тыс.

Кроме того, на сегодняшний день достаточно остро стоит вопрос помощи вынужденным переселенцам. С лета прошлого года в Славянске были поставлены на учет и внесены в единый реестр 34 597 лиц этой категории. При этом, по словам Виктора Воропаева, за компенсацией затрат на проживание, в том числе оплату коммунальных услуг, обратилась 10 071 семья переселенцев – это люди, которые фактически проживают на территории Славянского городского совета.