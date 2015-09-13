Синоптики пообещали украинцам небольшое потепление с понедельника

В первый день недели дожди стоит ожидать жителям восточных областей, передает "Новое время" со ссылкой на Укргидрометцентр.

На остальной территории страны в этот день без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +7-12°, в южной части страны +10-15°; днем +17-22°, в Закарпатье до +26°, в восточной части +13-18°.

В Киеве в понедельник без осадков. Температура ночью +9-11°, днем около +20°.

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Во вторник, 15 сентября, по всей стране без осадков.

Температура ночью +7-12°, на побережье морей и крайнем западе до +16°; днем +19-24°, в западной части страны +22-27°, в Закарпатье местами до +30°. Ветер восточный, юго-восточный, на юге и востоке северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве во вторник также без осадков, ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +10-12°, днем около +20°.

Ранее УНИАН сообщал, что заморозки в Украине ожидаются только со второй половины октября, но в целом октябрь будет теплым, и в большинство дней температура будет в районе 10 градусов.