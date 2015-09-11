До суда над задержанными российскими спецназовцами обмена не будет - Матиос

Обмен российских военных на пленных украинцев возможен только после суда над ГРУшниками. Об этом заявил военный прокурор Украины Анатолий Матиос, сообщает "5 канал".

"Как процессуальный руководитель и уполномоченное лицо, могу сказать – пока не будет вынесен приговор украинского суда, никаких политических или других решений принято не может быть в рамках действующего законодательства. После вынесения приговоров возможны любые переговоры о признании этого военнослужащего гражданином Российской Федерации», – заявил Матиос.

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"Орган досудебного расследования, понимая, что не успеет до 12 сентября - это срок, когда заканчивается содержания под стражей Ерофеева и Александрова, передать дело в суд, продлил сроки досудебного расследования до 17 октября. Есть соответствующее постановление", - сказала адвокат Ерофеева.