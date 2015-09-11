До суда над задержанными российскими спецназовцами обмена не будет - Матиос
Пока не состоится суд над задержанными российскими военными, об обмене не может идти речи.
Обмен российских военных на пленных украинцев возможен только после суда над ГРУшниками. Об этом заявил военный прокурор Украины Анатолий Матиос, сообщает "5 канал".
"Как процессуальный руководитель и уполномоченное лицо, могу сказать – пока не будет вынесен приговор украинского суда, никаких политических или других решений принято не может быть в рамках действующего законодательства. После вынесения приговоров возможны любые переговоры о признании этого военнослужащего гражданином Российской Федерации», – заявил Матиос.
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"Орган досудебного расследования, понимая, что не успеет до 12 сентября - это срок, когда заканчивается содержания под стражей Ерофеева и Александрова, передать дело в суд, продлил сроки досудебного расследования до 17 октября. Есть соответствующее постановление", - сказала адвокат Ерофеева.