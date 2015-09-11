В Сумах СБУ перекрыла межрегиональный канал поставки огнестрельного оружия

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Сумской области, 10 сентября правоохранители изъяли почтовое отправление с тремя стартовыми пистолетами, переделанными для стрельбы боевыми патронами.

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"Установлено, что отправителем является житель Запорожья. Он через сеть Интернет находил заказчиков с разных регионов Украины и собственноручно переделанное оружие присылал по почте", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления всех получателей оружия, отмечает пресс-группа УСБУ.