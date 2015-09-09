ГСЧС в Умани усиленно готовится к приезду 30 тысяч хасидов-паломников

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, с 13 по 19 сентября в Умани Черкасской области продлятся праздничные мероприятия. Ориентировочно в этот период в город прибудут 25-30 тыс. хасидов.

В связи с прибытием такого количества паломников значительно возрастает пожарная и техногенная нагрузка на всю инфраструктуру города. Именно поэтому с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения их количества ГСЧС разработала План реагирования на чрезвычайные ситуации на этот период.

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“С 9 по 19 сентября в городе Умань спасатели ГСЧС Украины переходят на усиленный круглосуточный режим несения службы. Создан спецотряд, который будет постоянно находиться в городе, сформирован резерв спасателей для оперативного реагирования в случае возникновения разного рода чрезвычайных событий. На протяжении всего времени пребывания паломников на территории Черкащины наши подразделения четко и слаженно будут гарантировать их безопасность”, - подчеркнул председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

Ранее УНИАН сообщал, что тридцать молодых людей спортивной внешности атаковали лагерь хасидов, используя различные столярные инструменты. Хасиды называют действия активистов провокацией. Нападение произошло в субботу - день, когда хасидам запрещено осуществлять любую работу.