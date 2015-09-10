Порошенко наградил 13 военных разведчиков за мужество в боях на Донбассе
Президент Петр Порошенко наградил 13 военных разведчиков, которые проявили мужество в боях на территории Донецкой и Луганской областей в период с июля 2014 года по нынешнее время.
Глава государства подписал соответствующий указ, текст которого размещен на его официальном сайте.
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Согласно документу, награждены 13 военнослужащих Вооруженных сил Украины - разведывательных подразделений и объединений воинских частей.
Награждены особо отличившиеся в боях у населенного пункта Старый Айдар Луганской области, аэропорта «Луганск», в районе Донецкого аэропорта, шахты «Бутовка» возле Авдеевки, а также в боях у Песков и Дебальцево Донецкой области, говорится в документе.
В частности, орденом Богдана Хмельницкого награжден капитан Евгений Сломинский. Во время боевых действий в составе разведывательной группы возле города Старый Айдар, несмотря на полученное ранение, он выполнил боевое задание, завладев военными трофеями российского производства, среди которых ПЗРК «ИГЛА», подчеркнули в пресс-службе.