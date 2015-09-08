В Умани агрессивные молодые люди напали на лагерь хасидов

Тридцать молодых людей спортивной внешности атаковали лагерь хасидов, используя различные столярные инструменты. Хасиды называют действия активистов провокацией, сообщает ТСН.ua.

Нападение произошло в субботу - день, когда хасидам запрещено осуществлять любую работу.

Молодые люди повалили столбы электропередачи и разбили камеры наблюдения. Напоследок пообещали вернуться через три дня, когда первые паломники начнут съезжаться в Умань.

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Лейзер Хиршбойм, председатель уманской еврейской ассоциации, вспоминает, что впервые на этом месте палатки хасидов появились более десяти лет назад. Их ставили на несколько дней, а потом разбирали. Впоследствии власти города выдала все необходимые документы и позволила разместить там стационарный лагерь. Пока журналистам проводили в лагере экскурсию, за забором появился руководитель нападавших. Увидев камеру, мужчина попытался скрыться.