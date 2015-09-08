В Одессе более 100 человек митингуют против ареста лидеров местных организаций "Автомайдана" и "ПС"

Как передает корреспондент УНИАН, возле здания суда собрались представители "Правого сектора", "Совета общественной безопасности", "Самообороны Майдана", "Автомайдана" и др.

Они принесли флаги Украины, черно-красные флаги, а также автомобильные шины. У входа в здание - много правоохранителей, рядом со зданием стоят несколько грузовиков для перевозки спецподразделений милиции, дежурит пожарная машина.

Читайте такжеКивалов заявил, что скандальный "замок" в Одессе будет продан

Протестующие подожгли несколько шин, но их потушили правоохранители.

Участники акции предприняли попытку прорваться к зданию суда, однако милиционеры сумели оттеснить их.

По некоторым данным, в Приморском суде слушание всех других производств пока приостановлено.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Апелляционный суд Одесской области рассматривал апелляцию защитника гражданина, которого подозревают в сепаратизме. После заседания общественные активисты угрожали работнику прокуратуры физическим насилием в связи с якобы ненадлежащим исполнением служебных обязанностей, пытались бросить в мусорный бак, повредили форму. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК.

В нападении на прокурора подозревается лидер местного "Автомайдана" Евгений Резвушкин.

Также по решению Приморского суда задержаны лидер одесского "Правого сектора" и куратор Коминтерновского "Правого сектора" по подозрению в совершении нападения на депутата и его похищения. Меру пресечения определит суд.