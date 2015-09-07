Советник председателя СБУ объяснил, с чем связаны перевороты в "ДНР"

Об этом заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит, сообщает 5.ua.

"Чем больше там (на Донбассе – УНИАН) будет каких-то общих "разборок" происходить, тем понятнее будет для всех, в том числе и для мирового сообщества, что там нелегитимная власть, что они прикрываются идеологией, за которой ничего не стоит. Право владения территорией Донбассом, в том числе, и Крымом за Украиной", - сказал он.

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По его словам, на временно оккупированных территориях Донецкой области происходят события в рамках плана, который реализует соседнее государство. "У них достаточно все централизованно, они пытаются усилить свое влияние на так называемую "власть" в Донецке", - добавил Тандит.

Как сообщал УНИАН, российские СМИ сообщили о "госперевороте" в так называемой "ДНР", в результате которого глава "парламента" Андрей Пургин был смещен с должности, а временно исполняющим его обязанности назначен Денис Пушилин.