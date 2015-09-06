Порошенко рассказал, благодаря чему растут объемы отечественного производства
09:44, 06 сентября 2015Общество
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Деятельность малых и средних предприятий влияет на рост объемов отечественного производства.
REUTERS
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в поздравлении ко Дню предпринимателя.
"Благодаря деятельности малых и средних предприятий постоянно растут объемы производства, увеличивается розничный товарооборот, расширяется рынок услуг, укрепляется экономика нашей страны", - говорится в поздравлении.
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Кроме того, Порошенко убежден, что взаимоотношения между властью и предпринимателями должны строиться на основе взаимоуважения и доверия, конструктивности и готовности к диалогу.
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