Порошенко рассказал, благодаря чему растут объемы отечественного производства

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в поздравлении ко Дню предпринимателя.

"Благодаря деятельности малых и средних предприятий постоянно растут объемы производства, увеличивается розничный товарооборот, расширяется рынок услуг, укрепляется экономика нашей страны", - говорится в поздравлении.

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Кроме того, Порошенко убежден, что взаимоотношения между властью и предпринимателями должны строиться на основе взаимоуважения и доверия, конструктивности и готовности к диалогу.