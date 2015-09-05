В сети появился видеоролик украинских волонтеров для ЕС о войне на Донбассе

В ролике под названием "ЕС-Украина-Россия: вы думаете, что эта война где-то далеко?", показан еще нерожденный ребенок, который мечтает о том, кем станет в будущем, сообщают Патриоты Украины. Но его слова прерываются кадрами из зоны АТО на Донбассе. Видео показывает хрупкость этих планов на будущее.

Читайте такжеПорошенко в годовщину Минских договоренностей: альтернативы им не существует "Еще два года назад никто не думал, что Украина будет бороться за свою свободув гибридной войне, спровоцированной Россией. Это новый тип войны: с солдатами без опознавательных знаков, гражданских в качестве щита, диверсиями, терактами, пропагандой, кибератаками и дипломатическими уловками. Готова ли Европа к такому типу конфликтов? Вы думаете, что эта война где-то далеко? Украина находится в центре Европы!"- говорится в видеообращении к странам Евросоюза.