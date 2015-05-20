Глава МИД Чехии призвал Россию "не играть в прятки"
В связи с задержанием двух предполагаемых российских офицеров на востоке Украины министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек призвал Москву к большей откровенности по поводу участия российских военных в украинском конфликте.
Об этом он заявил во вторник, 19 мая, после встречи со своим украинским коллегой Павлом Климкиным в Праге, сообщает Deutsche Welle.
"Было бы неплохо наконец-то прекратить игру в прятки", - заявил он
По словам главы чешского МИДа, так называемая гибридная война, когда солдаты воюют без знаков отличия, приведет в тупик, передает агентство dpa.
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В свою очередь Климкин заверил, что с двумя военнослужащими, захваченными в плен 17 мая под Луганском, обходятся гуманно.
Правительство Украины обвиняет их в оказании вооруженного сопротивления на стороне сепаратистов.
По украинским законам военным грозит пожизненное заключение за террористическую деятельность. Москва отрицает принадлежность плененных к российским вооруженным силам.