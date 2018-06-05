Адвокат: Нам рассказывают, как расследуют деятельность Курченко – но принадлежащее его компаниям топливо "испаряется" после фальшивых решений судов, милиция знает об этом и ничего не делает

В первой декаде июня этого года на расположенной под Киевом нефтебазе произошел страшный пожар. Спасатели и пожарные практически оказались не способными укротить огненную стихию, приводившую в течении двух недель в ужас жителей Киевской области и столицы Украины. Тогда в результате трагедии 4 пожарных погибли еще около двух десятков людей были госпитализированы.

В ходе следствия правоохранительные органы установили: пожар на нефтебазе произошел потому, что там «кустарным» способом разбавляли топливо.

Спустя два месяца, в редакцию УНИАН обратился адвокат Александр Мирошник, который сейчас на досудебном следствии представляет интересы родственников погибших пожарных. По его информации, в Киевской области, в районном городке Мироновка, может произойти еще более масштабная трагедия. Причина та же – «разбодяживание» контрабандного топлива при молчаливом согласии правоохранителей.

Кроме того, адвокат Мирошник предоставил редакции решения Печерского суда, позволившие работающим в стране компаниям завладеть топливом, завезенным скандальным олигархом Сергеем Курченко. Интересная деталь – эти решения (фотокопии которых мы публикуем ниже) так и не были внесены в Единый реестр судебных решений, что само по себе – повод задуматься над их законностью: как рассказывают опытные юристы, обычно с внесением судебных решений в Единый реестр судьи не спешат в том случае, если у самих служителей Фемиды есть сомнения в правомерности вынесенных приговоров.

Александр, в телефонном разговоре вы заявили нам, что готовы рассказать о контрабандных поставках топлива на отечественный рынок нефтепродуктов. Теперь можете уточнить – о чем идет речь?

Я представляю на досудебном следствии интересы родственников пожарных, погибших во время пожара на нефтебазе под Васильковом. Наверное, многие слышали, что эта трагедия произошла по вине руководящих и рядовых сотрудников нефтебазы, которые ненадлежащим образом выполняли свои служебные обязанности. Следствие установило, что на этой базе «кустарным» методом разбавляли топливо. Собственно говоря, из-за этого и произошла утечка и возгорание. Поначалу работники пытались полтора часа потушить возникший пожар своими силами. И только потом, когда поняли, что сами не могут справиться, вызвали пожарные расчеты. Но время было упущено.

Чтобы качественно оказать правовые услуги родственникам погибших пожарных, я должен досконально изучить все, что происходило на той злосчастной базе. И выяснил – оказывается, там годами разбавляли топливо различными присадками.

Поначалу я поверить не мог, как в наше время можно годами безнаказанно разбавлять топливо и потом его продавать? Оказывается, можно. И зачастую этот процесс проходит мимо внимания правоохранительных органов или же с их молчаливого согласия.

Я поговорил со многими сотрудниками оперативных служб, следователями и понял: «бодяжничество» на базе под Васильковом – отнюдь не единичный случай. Скорее, наоборот – массовый. И продажа нефтепродуктов является одним из самых непрозрачных секторов отечественной экономики.

Где еще «бодяжат» топливо?

Мне известно следующее. В районном городке Мироновка Киевской области есть еще одна нефтебаза. Она находится недалеко от железнодорожной станции. В начале 2004 года сотрудникам милиции стало известно о том, что туда было завезено контрабандным способом огромное количество топлива – нефтепродукты в цистернах и емкостях по 1200 тонн и 1620 тонн, что примерно составляет 20 и 27 емкостей и вагонных цистерн, соответственно. Начались следственные действия. Поначалу местная региональная таможня не знала о происхождении данного груза. И только в ходе расследования было установлено, что отправителем, плательщиком и получателем топлива в 27 вагонах-цистернах, которые прибыли на железнодорожную станцию, были предприятия, связанные с известным бизнесменом Сергеем Курченко – «королем» этого бизнеса в то время.

По накладным какие точно компании фигурируют?

По накладным отправителем груза указано госпредприятие «Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами», плательщиком – фирма «Зовнитрансгаз», а получателем – ООО «Инжеринг».

21 марта 2014 года сотрудники правоохранительных органов провели обыск на нефтебазе. Через несколько дней на все вышеуказанные нефтепродукты, по ходатайству следователя, Печерский районный суд Киева наложил арест.

И что происходит потом?

А потом происходят невероятные вещи. Известно, что в стране – другая власть. Режим Януковича пал, а газовый и прочий «король» Курченко убежал в Россию. Так вот, 7 апреля 2014 года известная судья Печерского суда Светлана Волкова снимает арест с нефтепродуктов, хранящихся в 27 цистернах на базе возле станции Мироновка.

Как же был снят арест? Ведь Курченко на тот момент был бессилен решать такие вопросы…

Значит, появился кто-то другой, кто на тот момент был в силе решать такие вопросы. Одним словом, судья Волкова приняла решение о снятии ареста с 27 цистерн топлива на основании ходатайства ООО «ВОГ Трейдинг».

Это же компания народного депутата Игоря Еремеева, который умер в начале августа этого года?

В СМИ однозначно указывают, что «ВОГ Трейдинг» входит в группу компаний «Континимум» Игоря Еремеева. Но честно скажу, я документы на компанию не проверял.

Но каким боком она оказалась в этом деле?

В суде они заявили, что в накладных произошла ошибка. Получателем груза выступает не фирма «Инжеринг», а на самом деле «ВОГ Трейдинг».

В доказательство этого факта представитель ООО «ВОГ Трейдинг» предъявляет суду копию телеграммы, заверенную печатью ООО «ВОГ Трейдинг». Правда, даже в этой телеграмме указано, что получателем является другая компания, но никак не «ВОГ Трейдинг».

Кроме того, суду предоставили контракт от 4 февраля 2014 года. По нему некая офшорная компания Ksandro Enterprise Ltd соглашается поставить «ВОГ Трейдинг» топливо. Контракт со стороны офшора подписан молодой девушкой, официально проживающей в Харькове. Но в ходе следствия никто не удосужился установить ее личность и выяснить обстоятельства подписания контракта.

То есть, все нестыковки с телеграммой и подписанием контракта не насторожили суд?

Не только суд, но и участвующего в процессе прокурора. Он полностью согласился с доводами представителя компании «ВОГ Трейдинг» и поддержал снятие ареста с нефтепродуктов. То есть, прокурор критически не оценил предоставленные документы, что уже вызывает сомнение на счет законности его действий. Полностью пассивная позиция прокурора в процессе позволила судье Волковой принять решение о снятии ареста с нефтепродуктов.

Есть еще одна интересная деталь в этом деле. Большая часть топлива, арестованного в Мироновке, ушла по двум вышеупомянутым решениям судьи Волковой. Но часть «испарилась» с нефтебазы вообще по фальшивому решению Печерского суда.

И вы можете это доказать?

Безусловно. В моем распоряжении есть документы, которые об этом свидетельствуют. Также есть неопровержимые доказательства того, что решение суда сфальсифицировано.

Идем дальше. Вот смотрите, у меня в руках заметка, написанная на основании сообщения пресс-службы СБУ. Здесь сказано, что на нефтебазе в Мироновке при осмотре помещения была обнаружена финансовая документация, свидетельствующая о закупках дистилляторов, газового конденсата, которые используются во время кустарного производства бензина. То есть, брался бензин с низким октановым числом и к нему добавляли присадки. Потом все это продавали на рынке по завышенным ценам. Кроме того, при обыске сотрудники СБУ обнаружили даже оружие. Теперь смотрим дату – заметку опубликовали 14 августа 2015 года. Казалось бы, что еще нужно для того, чтобы навести порядок с этой базой? Но база в Мироновке продолжает работать. Более того, согласно имеющейся у меня информации, следствие в вопросе контрабанды с предприятиями WOG бездействует. Этому мешает коррупционная составляющая.

Получается, что правоохранительные органы ничего не делают и ничего не замечают?

Да. Они по какой-то только им известной причине не хотят, чтобы расследование продвигалось дальше. Думаю, это наводит на мысль об определенной коррупционной составляющей. Даже тот факт, что часть ареста была снята на основании фальшивого решения суда уже вызывает большие сомнения. Как 1200 тонн топлива могло просто испариться? И этому факту до сих пор не дана правовая оценка. Плюс ко всему, сомнение вызывает репутация тех компаний, которыми был завезен этот груз.

Нам всем рассказывают о том, как расследуют бурную деятельность Курченко, а здесь конкретный пример его деятельности, но он никого не интересует.

Прокуратура, как мне кажется, просто пользуется суматохой, дабы отвлечь внимание от реального положения дел. Впрочем, это все еще раз подчеркивает «тягу» к коррупции, глубочайшее отсутствие контроля со стороны государства в сфере розничной и оптовой продажи нефтепродуктов.

А это, в свою очередь, приводит к человеческим жертвам. Ведь не для кого не секрет, что на такого рода объектах должны быть серьезные повышенные меры противопожарного контроля.

На законодательном уровне должны быть запрещены манипуляции с топливом. А сейчас никто никого не боится. Никого не пугают ни уголовные дела, ни тюрьма. Вышеперечисленные проблемы не останавливают ни собственников предприятий, ни самих рядовых рабочих, которые делают всю черную работу.

Еще раз отмечу – нефтебаза в Мироновке расположена в густонаселенном районе, на узловой железнодорожной станции. Если там возникнет такая же ситуация, как и под Васильковом, то количество жертв будет намного больше.

Еще раз уточню: следствию известно, что есть поддельное решение Печерского суда?

Конечно, милиция это установила.

И они возбудили уголовное дело?

Да, но расследование фактически не проводится.

Я так понимаю, что все эти сведения вам известны от работников следственных органов, которые чем-то недовольны, например, тем, как движутся их дела?

Нет, я узнал об этих сведениях от других источников, но, по понятным причинам, не стану их разглашать. Но все факты могу документально подтвердить.

Не могу не спросить: вы представляете интересы родственников погибших пожарных на базе в Василькове, а говорите о нарушениях на базе в Мироновке – какая здесь связь?

Когда я начал заниматься этим делом, обвинения, которые были предъявлены конкретным лицам, сводились к двум простым статьям: часть вторая статьи 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях) и часть вторая статьи 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции и сооружений) Уголовного кодекса Украины. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины, следствие должно выявить не только виновных лиц в преступлении, но и установить причины и обстоятельства, которые этому преступлению предшествовали и способствовали. Так вот, лица, которым предъявлены подозрения в этой страшной катастрофе, которая произошла на нефтебазе под Васильковом, являются техническими работниками. Полагаю, что в суде их вина будет доказана. Но гораздо в большей степени виновны и другие люди: те лица, которые давали приказ и поручения разбавлять топливо, которые завозили это топливо контрабандой в Украину. За этими всеми событиями стоят человеческие жизни.

Теперь о базе в Мироновке. Да, там есть преступление, но нет потерпевших. При этом всем известно, что попустительства властей и правоохранительных органов, нежелание расследовать определенные факты, которые напрямую свидетельствуют о совершении преступления, зачастую и приводят к человеческим жертвам в этой сфере. Я убежден: если государство не обратит внимание на необходимость расследования этих преступлений и привлечения виновных, то это может привести к еще большим человеческим жертвам. Алчность и желание заработать у нефтетрейдеров и их собственников порождает преступления: контрабанду, мошенничество, фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, нарушение правил безопасности и ряд других тяжких преступлений, за которые общество платит человеческими жизнями. Трагедии, которая произошла на нефтебазе под Васильковом, можно было избежать, если бы правоохранительные органы, их руководство и прокуроры не закрывали за взятки глаза на очевидные вещи. Я убежден, что если на нефтебазе в Мироновке не давать ход расследованию вышеупомянутых мною фактов и не искать виновных, то рано или поздно трагедия повторится.

И последний вопрос. ООО «ВОГ Трейдинг» - известная компания. Правда, недавно один из ее учредителей трагически погиб, но есть и другие собственники. Некоторые топ-менеджеры, которые ее возглавляли, теперь руководят ключевыми министерствами в стране, отвечают за работу нефтегазового комплекса. Может, в этом нужно искать причину, почему тормозится расследование нарушений на нефтебазе в Мироновке?

Возможно. Но у меня нет документов, чтобы подтвердить эту версию. А любое заявление должно быть обосновано чем-нибудь. У меня есть факты и документы, с помощью которых я могу обосновать свою позицию непосредственно по нефтебазе в Мироновке. И здесь за мной стоят мои доверители, семьи которых пострадали. И я говорю не о виртуальных каких-то событиях, а о реальных жертвах, людях, преступлениях, которые между собой тесно взаимосвязаны. Одно порождает другое. Алчность порождает контрабанду. Контрабанда порождает другие тяжкие преступления – незаконные продажи, мошенничество. Незаконные продажи и мошенничество, в свою очередь, порождают нарушение всех возможных существующих правил и, в том числе, правил пожарной безопасности. Все это взаимосвязано между собой – звенья одной цепи. Если это не прекратить, не найти людей, которые виновны в этом, и не наказать их, то этому конца-края не будет. У нас будут умирать люди, страдать семьи и государство, а прокуроры и судьи будут ездить на дорогих машинах, кушать черную икру и фуа-гра в элитных печерских ресторанах.

Николай Бабич