В Украине намерены обеспечить выдачу новых ID-карточек вместо паспортов с 2016 года
С 1 января следующего года правительство планирует обеспечить процесс выдачи новых ID-карточек вместо внутренних паспортов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в заявлении для СМИ.
Он напомнил, что завершилась его встреча с технической миссией Европейского союза относительно введения безвизового режима в Украине.
По его словам, миссия состояла из трех блоков.
«Первый блок - это был блок безопасности в Украине... Основная задача, которая стоит перед нами, это с 1 января следующего года обеспечить процесс выдачи новых ID-карточек вместо внутренних паспортов», - сказал Яценюк.
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Для этого, по словам премьера, Кабмин в проекте государственного бюджета предусматривает средства на обеспечение выдачи для граждан Украины новых ID-карт.
«Второй вопрос - это была безопасность границ... МВД, ДПС продемонстрировали существенный прогресс и то, что ситуация в вопросе безопасности границ кардинально изменилась... До конца года необходимо усилить координацию на границе между всеми силовыми и правоохранительными органами», - подчеркнул Яценюк.
«Третий вопрос... Техническая миссия ЕС обратила особое внимание на антикоррупционную политику... Обеспокоенность у ЕС вызывает вопрос о назначении членов по избранию антикоррупционных прокуроров.... Членами комиссии по избранию антикоррупционных прокуроров не могут быть политики», - сказал Яценюк.