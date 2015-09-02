Суд начал думать, что же делать с устроившим теракт под Радой свободовцем

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе судебного заседания прокурор просил суд избрать меру пресечения Гуменюку в виде ареста на два месяца, поскольку “вина подозреваемого Гуменюка полностью подтверждается собранными доказательствами”.

В частности, сторона обвинения отметила, что у подозреваемого были изъяты вещественные доказательства, которые свидетельствуют о его причастности к совершению преступления. При этом прокурор утверждает, что подозреваемый специально готовил преступление в месте массового скопления людей, в результате чего погибли три правоохранителя и более 130 получили ранения.

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В свою очередь адвокат Гуменюка Александр Свиридовский отметил, что изъятие гранаты происходило без участия Гуменюка и его защитника, также не проводилась экспертиза в отношении изъятого предмета.

Кроме того, сторона защиты заявила ходатайство об исследования побоев на теле Гуменюком, полученных во время задержания. В результате суд принял решение провести судебно-медицинскую экспертизу.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа под зданием Верховной Рады после принятия в первом чтении изменений в Конституцию относительно децентрализации начались столкновения между митингующими и правоохранителями. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната в ряды правоохранителей и бойцов Национальной гвардии. Один нацгвардеец погиб, еще двое умерли в больницах. Более 150 человек получили травмы различной степени тяжести.

Гуменюк был задержан в тот же день.