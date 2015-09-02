СБУ задержала в Мариуполе сотрудника военкомата за содействие террористам "ДНР" (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, задержанный собирал для боевиков "ДНР" данные о вооружении, местах дислокации и маршрутах перемещения военной техники и личного состава Вооруженных сил Украины.

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Информацию он передавал через одного из боевиков, с которым в 90-х годах проходил службу в системе Госдепартамента Украины по вопросам исполнения наказаний, говорится в сообщении.

Во время обысков у командира взвода изъято компьютерную технику, жесткие диски и флэш-накопители, а также мобильные телефоны, которыми он пользовался для контактов с террористами, проинформировали в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.