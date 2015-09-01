Кивалов заявил, что скандальный "замок" в Одессе будет продан

Об этом он сообщил в комментарии Громадському ТБ.

"Вы знаете, это известный факт, что "Домик Гарри Поттера" принадлежит и стоит на балансе Международного гуманитарного университета. Руководство университета приняло решение продать этот домик, потому что очень дорого содержать его, есть проблемы с теплоносителями. Вырученные деньги от продажи домика пойдут на строительство школы в Одессе", - заявил Кивалов.

Наличие картин с его изображением нардеп связал с ремонтом у себя дома, после окончания которого он заберет все свои вещи обратно.

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"Я делал ремонт у себя в квартире, завершил его. Там еще коробки стоят с вещами, с костюмами. Завершается ремонт, и через неделю я уезжаю туда", - отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, что внефракционный народный депутат Украины Сергей Кивалов назвал проникновение активистов в здание подконтрольного ему Международного гуманитарного университета уголовным преступлением.