"Вам придется это сделать": В Евросоюзе хотят сокращений для украинского МВД

Об этом заявил глава Консультативной миссии ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Кальман Мижей, пишет Европейская правда.

По его словам, в украинских правоохранительных органах "работает очень много людей по сравнению с западноевропейскими структурами, зарплаты очень низкие, а все решения принимаются по длительной, сложной процедуре".

"Отсюда решение: в правоохранительных органах, в Министерстве внутренних дел должны произойти сокращения, также часть работников необходимо перевести на так называемую "продуктивную работу", где бы они выполняли реальную работу, а не просто создавали бюрократическую цепочку и перекладывали бумаги", - подчеркнул он.

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"Да, это увеличит количество безработных, но вам придется это сделать – без этого никак, ведь государство, как вы сами упомянули, сейчас проходит финансовый кризис", - добавил Мижей.

Как отметил глава миссии ЕС, если работа будет проводиться эффективно, то в течение года "станут известны контуры реформы милиции".

"Принцип работы системы за год уже должен быть ясен", - отметил он.

Напомним, ранее Мижей заявил, что судьи и сотрудники милиции должны получать большую зарплату, чтобы не подпитывать коррупцию.