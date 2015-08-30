В "ДНР" награжденный орденом Кобзон заявил, что хочет в Днепропетровск

Об этом сообщает один из сайтов боевиков.

"Я, к сожалению, не могу подойти к своему родному крыльцу, потому что он под чужой властью. Не могу подойти к своей школе в Краматорске, к дому, где я в коммунальной квартире праздновал День Победы. Не могу поехать в Днепропетровск на кладбище к своему отцу. Но я хочу дожить до того времени, когда у меня будет такая возможность", - заявил Кобзон.

Он заявил, что санкции в отношении деятелей культуры и политиков России "не напугают тех, кто поддерживает Донбасс".

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В ходе визита в Донецк Кобзон был награжден орденом шахтерской доблести. Аналогичный орден вручили и лидеру боевиков "ДНР" Александру Захарченко.

Сообщается, что во время концерта, который длился 2 часа, Кобзон исполнил композицию, посвященную лидеру боевиков.

Как сообщал УНИАН, Кобзон включен в список санкций ЕС и Украины. Ему запрещен въезд в Украину и страны ЕС, его активы в Евросоюзе заморожены.