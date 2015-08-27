На Луганщине задержали боевика из банды Мозгового (фото, видео)

В Луганской области Служба безопасности Украины задержала боевика террористической организации «ЛНР».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, житель Лисичанска добровольно присоединился к террористической группировке под командованием Мозгового. В июне-июле 2014 года злоумышленник принимал участие в вооруженном сопротивлении силам антитеррористической операции, которые освобождали Лисичанск от боевиков. Также он был задействован в подрывах объектов транспортной инфраструктуры города, говорится в сообщении.

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После освобождения Лисичанска террорист скрывался от правоохранителей.

Задержанный уже признал свою вину в преступлениях. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или участие в ней) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, главаря бандитского формирования "Призрак" Алексея Мозгового уничтожили 23 мая. Автомобиль, в котором находился Мозговой, был подорван при помощи взрывного устройства, а затем обстрелян из пулеметов.