Греция решила забрать украинцев греческого происхождения из Мариуполя на о.Родос

Такую инициативу предоставили Министерство иностранных дел Греции и мировое объединение греческой диаспоры "Совет греков зарубежья", сообщает на своем сайте МИД Греческой Республики.

"191 гражданин Украины греческого происхождения, в основном дети и люди пожилого возраста, на автобусах, предоставленных Mouzenidis Travel прибудут в Киев, а оттуда вылетят чартерным рейсом компании Aegean Airlines на остров Родос. Их пребывание в отеле на Родосе обеспечивает "Совет греков зарубежья", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПольша не приняла этнических поляков из Мариуполя

Отмечается, что программа размещения имеет своей целью отвлечь представителей греческой общины Мариуполя от тягот войны, укрепить их узы с исторической родиной и познакомить гостей острова Родос с Грецией и ее культурой.