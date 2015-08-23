В Ивано-Франковске прошел парад вышиванок ко Дню флага (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, более 1 тыс. ивано-франковцев собралась на Вечевом майдане, где на площади составили в национальных цветах карту Украины, а затем под звуки духового оркестра двинулись по улицам города к Мемориальному скверу. Впереди они несли большой сине-желтый национальный флаг. Вместе исполнили гимн Украины и выпустили в небо синие и желтые шарики.

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В колонне шли и депутаты различных уровней, самые молодые граждане страны, ветераны освободительных соревнований. Всем желающим рисовали на лице, на руках флаг Украины. Участники парада вышиванок несли и маленькие флажки.

По дороге скандировали: «Слава Украине! Героям Слава!». В Мемориальном сквере помолились за упокой героев, погибших в борьбе за независимость государства, и пожелали мира и победы для Украины.