Микроавтобус с туристами разбился в Грузии, среди пострадавших есть украинцы
01:50, 23 августа 2015Общество
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Микроавтобус, в котором ехали туристы, в том числе и из Украины, попал в ДТП в Грузии. Авария произошла на западе страны вблизи города Зугдиди.
В результате ДТП пострадали двое украинцев / скриншот
Об этом сообщает ТСН.
Автобус с туристами сначала врезался в бетонный столб, а затем перевернулся.
Ранения получили граждане девяти стран, их доставили в больницу. Трое туристов в тяжелом состоянии, их прооперировали.
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Как сообщили свидетели происшествия, среди пострадавших есть и двое граждан Украины.
После обследования они покинули больницу. Грузинские правоохранители уже начали расследование причин аварии. Напомним, в Румынии произошло уже третье за месяц ДТП с украинцами.
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