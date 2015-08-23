Микроавтобус с туристами разбился в Грузии, среди пострадавших есть украинцы

Об этом сообщает ТСН.

Автобус с туристами сначала врезался в бетонный столб, а затем перевернулся.

Ранения получили граждане девяти стран, их доставили в больницу. Трое туристов в тяжелом состоянии, их прооперировали.

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Как сообщили свидетели происшествия, среди пострадавших есть и двое граждан Украины.

После обследования они покинули больницу. Грузинские правоохранители уже начали расследование причин аварии. Напомним, в Румынии произошло уже третье за месяц ДТП с украинцами.