На Одесщине собака случайно ранила хозяина из ружья
00:21, 23 августа 2015Общество
2340 0
Житель Арциза Одесской области получил огнестрельное ранение плеча из-за собственной неосторожности.
Собака лапой зацепила курок ружья /worshipbackgrounds
Как сообщили в МВД, 38-летний охотник сел в автомобиль и положил ружье рядом, придерживая его плечом. В это время в салон заскочила его собака, которая лапой зацепила курок ружья, в результате чего мужчина получил ранение.
"Он доставлен в Арцизскую районную больницу, где ему оказывают помощь", - сообщили в МВД.
Читайте такжеВ России хотят ввести налог на собак
Информацию зарегистрировали как несчастный случай.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter