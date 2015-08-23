На Одесщине собака случайно ранила хозяина из ружья

Как сообщили в МВД, 38-летний охотник сел в автомобиль и положил ружье рядом, придерживая его плечом. В это время в салон заскочила его собака, которая лапой зацепила курок ружья, в результате чего мужчина получил ранение.

"Он доставлен в Арцизскую районную больницу, где ему оказывают помощь", - сообщили в МВД.

Читайте такжеВ России хотят ввести налог на собак

Информацию зарегистрировали как несчастный случай.