Новую патрульную полицию Одессы представят 25 августа – министр

Об этом на своей странице в Фейсбук написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

«25 августа в 15-00 возле Дюка – представляем новую патрульную полицию Одессы! 392 новых полицейских примут присягу народу Украины. Заступает на службу передовой отряд одесских полицейских. Затем к ним спустя месяц присоединится второй. И вновь будет открыт конкурсный отбор для следующих групп. Всего только патрульных полицейских будет в Одессе 800 человек», - написал министр.

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Он также отметил, что возглавит патрульную полицию города – одессит, которого он представит 25 августа.