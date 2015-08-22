Ночью в офисе волонтеров в Николаеве прогремел взрыв (фоторепортаж)

Сегодня ночью, около 2:40 произошел взрыв в здании Молодежного центра, в Николаеве. В этом здании, начиная с сентября 2014 года располагается офис волонтеров, помогающих украинской армии.

Как сообщает корреспондент НикВестей с места событий, было подорвано окно в одном из помещений здания Молодежного центра.

На своей странице в Facebook Гелена Мурлян сообщила, что в результате взрыва никто не пострадал.

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В данный момент на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, территория оцеплена со стороны школы.

«Центр волонтеров», помогая военным и беженцам, систематически публично сообщал о месте своей дислокации, распространялась также различную полиграфическую продукция с указанием адреса офиса, где располагаются волонтеры.