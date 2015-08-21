Шокин утвердил тесты для кандидатов в местные прокуроры и назначил дату начала тестирования

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, согласно приказу "Об утверждении тестовых заданий на знание законодательной базы (профессиональный тест) для занятия должности прокурора местной прокуратуры и должностей руководителей местных прокуратур, их первых заместителей и заместителей", заместителю генпрокурора Давиду Сакварелидзе поручено обеспечить в установленном порядке обнародование тестовых заданий на официальном веб-портале ГПУ, принять меры для обеспечения надлежащего функционирования компьютерного программного комплекса для проведения тестирования, а также для обеспечения передачи Генпрокуратуре имущественных прав на тестовые задания до начала проведения тестирования.

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Шокин положил на Сакварелидзе контроль за выполнением приказа.

Генпрокурор отметил, что тестирование начинается с 5 сентября, и призвал всех работников прокуратуры "по возможности помочь молодежи, чтобы она достойно прошла отбор на должности в местные прокуратуры".