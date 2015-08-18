Исследователи назвали города с самым высоким качеством жизни

Рейтинг Economist Intelligence Unit ранжирован по уровню жизни в разных городах, сообщает CNN. При составлении рейтинга принимается во внимание доступность товаров, безопасность жизни, уровень образования и здравоохранения, культурная и экологическая привлекательность, а также эффективность инфраструктуры.

Рейтинг городов с самым высоким качеством жизни пятый год подряд возглавляет австралийский Мельбурн. На втором месте расположилась Вена, а тройку лидеров замкнул Ванкувер. Четвертую позицию рейтинга занял Торонто, а пятую строчку разделили Аделаида и Калгари.

Читайте такжеПариж снова признали лучшим городом для студентов

Кроме того, были определены наименее пригодные для жизни города мира, среди которых столица Сирии Дамаск и столица и крупнейший город Бангладеш Дакка.

Города с самым высоким уровнем жизни:

1. Мельбурн, Австралия

2. Вена, Австрия

3. Ванкувер, Канада

4. Торонто, Канада

5. Аделаида, Австралия

5. Калгари, Канада

Города с самым низким уровнем жизни:

136. Триполи, Ливия

137. Лагос, Нигерия

138. Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея

139. Дакка, Бангладеш

140. Дамаск, Сирия