Исследователи назвали города с самым высоким качеством жизни
Исследовательское и аналитическое подразделение The Economist Group опубликовало рейтинг наиболее пригодных для жизни городов мира.
Рейтинг Economist Intelligence Unit ранжирован по уровню жизни в разных городах, сообщает CNN. При составлении рейтинга принимается во внимание доступность товаров, безопасность жизни, уровень образования и здравоохранения, культурная и экологическая привлекательность, а также эффективность инфраструктуры.
Рейтинг городов с самым высоким качеством жизни пятый год подряд возглавляет австралийский Мельбурн. На втором месте расположилась Вена, а тройку лидеров замкнул Ванкувер. Четвертую позицию рейтинга занял Торонто, а пятую строчку разделили Аделаида и Калгари.
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Кроме того, были определены наименее пригодные для жизни города мира, среди которых столица Сирии Дамаск и столица и крупнейший город Бангладеш Дакка.
Города с самым высоким уровнем жизни:
1. Мельбурн, Австралия
2. Вена, Австрия
3. Ванкувер, Канада
4. Торонто, Канада
5. Аделаида, Австралия
5. Калгари, Канада
Города с самым низким уровнем жизни:
136. Триполи, Ливия
137. Лагос, Нигерия
138. Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея
139. Дакка, Бангладеш
140. Дамаск, Сирия